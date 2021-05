© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon Primo maggio a chi anche oggi lavora, a chi sta combattendo per il proprio lavoro. Buon Primo maggio ai lavoratori delle aziende in crisi, ancora senza risposte dal ministero. Buon Primo maggio a chi teme lo sblocco dei licenziamenti e a chi viene pagato poco e male. Non facciamoci fare la festa". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. (Rin)