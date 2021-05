Cina: il calo demografico getta un’ombra sulle prospettive del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Cina ha rinviato la pubblicazione dei dati dell’ultimo censimento, completato nel dicembre del 2020. Tuttavia, numerose fonti d’informazione all’interno del Paese e fuori dai confini nazionali hanno riferito questa settimana che l’atteso rapporto stabilirà il primo declino demografico della Repubblica popolare dai tempi della gravissima carestia del 1960, che secondo molti autori fu causata dal piano socio-economico del Grande balzo in avanti promosso dall’allora presidente Mao Zedong. Stando alle anticipazioni, la popolazione cinese tornerà sotto il livello degli 1,4 miliardi di abitanti, raggiunto nel 2019. Il rinvio della pubblicazione del rapporto, legato probabilmente alla necessità di trovare un’intesa sui dati e sulle implicazioni tra i vari dipartimenti governativi, restituisce l’idea della portata che il dato potrebbe avere sugli equilibri politici, economici e sociali della Cina. A sottolinearlo, in settimana, è stato anche Huang Whenzheng, analista del Centro per la Cina e la globalizzazione di Pechino. “Il censimento avrà un forte impatto sul modo in cui la popolazione cinese vede il suo Paese. Sono dati da gestire con grande attenzione”, ha spiegato l’esperto. (segue) (Cip)