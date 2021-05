Cina: il calo demografico getta un’ombra sulle prospettive del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inversione della tendenza demografica, infatti, può esser letta come un segnale di difficoltà per l’economia e di sfiducia da parte dei cittadini. L’impetuosa crescita economica di questi ultimi decenni si è basata su una popolazione giovane (la media era di 19 anni nel 1970) e in rapida espansione (tanto da esser messa sotto controllo, come è noto, attraverso la politica del figlio unico). In tempi più recenti, i vertici del Partito comunista cinese hanno evidentemente colto il segnale del rapido invecchiamento della società (secondo le stime, l’età media nel 2050 sarà di 48 anni) senza tuttavia riuscire a intervenire adeguatamente: il calo demografico di quest’anno indica che l’abolizione della politica del figlio unico nel 2015 non ha portato i risultati sperati. Il calo della popolazione, dunque, rischia di far venir meno uno dei presupposti della rincorsa della Cina agli Stati Uniti quale superpotenza globale e di gettare un’ombra sulle prospettive future della Repubblica popolare. (segue) (Cip)