Cina: il calo demografico getta un’ombra sulle prospettive del Paese (3)

- La Cina è una delle poche grandi economie mondiali ad aver registrato un’espansione del prodotto interno lordo nel 2020, malgrado la pandemia di Covid-19. Diversi dati, tuttavia, ci dicono che le basi su cui poggia questa crescita sono fragili: i consumi interni stentano a decollare e la contrazione della popolazione non aiuterà; la strategia cinese di contrasto al Covid-19 si è basata sul ricorso ai “lockdown” più che sulla campagna di somministrazione dei vaccini di produzione nazionale, la cui efficacia è messa in dubbio da numerosi test clinici all’estero e non è riconosciuta dalle autorità sanitarie occidentali; l’economia continua a dipendere eccessivamente dalle esportazioni, che tuttavia sono destinate a indebolirsi già nei prossimi mesi (lo sostiene, tra gli altri, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, Unctad) a fronte del rilancio di altri grandi produttori mondiali e dell’ampia strategia degli Stati Uniti, confermata dall’amministrazione del presidente Joe Biden, volta a contenere la crescita cinese. (segue) (Cip)