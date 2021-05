Cina: il calo demografico getta un’ombra sulle prospettive del Paese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Sisci, sinologo e professore di geopolitica alla Luiss, spiega ad “Agenzia Nova” che dietro il calo della popolazione cinese vi sono diversi elementi. Uno di questi è “l’onda lunga della politica del figlio unico”. Secondo l’esperto, si è trattato di una strategia “sostanzialmente giusta”, che “ha contribuito alla crescita economica cinese” ed evitato i costi economici e sociali di una popolazione di “1,8-1,9 miliardi di persone”, ma dei cui rischi la leadership di Pechino “si è accorta con una decina di anni di ritardo”. Vi è anche il fatto che “ormai la maggioranza della popolazione si è spostata in città, dove allevare un bambino è diventato molto caro. Le coppie devono pagare per la scuola, per la sanità, per i vestiti. Un figlio è diventato un investimento”. E, in maniera non dissimile da quanto avvenuto in Occidente, occorre prendere atto di una “più ampia mutazione sociale”: “Fino a 50 anni fa – osserva Sisci – c’era un’oggettiva pressione sociale per avere molti figli. Oggi i genitori dei ventenni e trentenni sono a loro volta figli unici e non costituiscono più un fattore di spinta per famiglie numerose”. (segue) (Cip)