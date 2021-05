Cina: il calo demografico getta un’ombra sulle prospettive del Paese (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa tendenza, secondo Sisci, non è irreversibile. Ma la sua inversione comporta dei costi politici, economici e sociali che non necessariamente la leadership comunista è disposta ad assumersi. Nel breve termine occorrerà allungare l’età pensionabile (oggi a 55 anni), ma anche pensare a una riforma massiccia della produzione nelle zone rurali, la cui popolazione è sempre più anziana. Nel lungo periodo, però, “invertire la tendenza significa abbassare i costi della sanità, abbassare i costi della scuola, rafforzare il welfare a spese dello Stato”. E per farlo occorrerà alzare le tasse. È questo, per Sisci, il cuore del problema: “In Cina c’è una struttura sociale e produttiva sempre più simile a quella occidentale, ma la struttura politica è arretrata”. La riforma dovrebbe partire da un sistema fiscale che oggi, per dirla con le parole del sinologo, “vede lo Stato come il grande contribuente di sé stesso”. “La base fiscale è bassa: se si vuole una sanità e un’istruzione di tipo europeo, si devono far pagare le tasse ai privati. E chi paga le tasse può volere sapere come vengono spesi i suoi soldi. Si tratta di un altro elemento di oggettiva pressione per una riforma politica”. L’impressione, insomma, è che dal dato demografico emerga “una linea di frattura”: se sarà “saldata o si spaccherà ulteriormente” dipenderà da “tanti fattori” e, soprattutto, dalla risposta delle autorità politiche. (Cip)