Primo maggio: Mulè, corsa per vaccinare italiani non deve fermarsi

- Oggi è il primo maggio ed "è comunque una giornata di lavoro negli hub vaccinali dove prosegue senza sosta la lotta al Covid, perché la pandemia non conosce né feste, né stop. Sono i luoghi dove la logistica va di pari passo con la professionalità e la dedizione dei nostri medici e dei nostri infermieri, in questo caso dell'Aeronautica militare. Essere qui il Primo maggio significa testimoniare la capacità delle Forze armate di mettersi al servizio dei cittadini in uno spirito di convivenza civile e solidarietà. La corsa per vaccinare gli italiani non deve fermarsi. E dopo il traguardo dei 500 mila vaccini in un giorno raggiunto grazie allo straordinario lavoro del generale Figliuolo siamo tutti impegnati per raggiungere la prossima vittoria con 600 mila inoculazioni". Lo ha affermato il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, a margine della visita al presidio vaccinale della Difesa gestito dall'Aeronautica militare al Comando della prima regione aerea di Milano. (Rin)