- "Tutti siamo legati allo stesso destino, l’Italia, in questo momento più che mai, deve ritrovarsi una ed indivisibile. Cgil, Cisl e Uil ci sono e faranno come sempre la loro parte. L'Italia si cura con il lavoro", Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, in occasione del Primo maggio. (Rin)