Algeria-Libia: colloqui Boukadoum-Mangoush su pace e riconciliazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri algerino, Sabri Boukadoum, ha tenuto ieri sera una conversazione telefonica con la sua controparte del governo di unità nazionale libico, Najla Al-Mangoush. In un tweet, Boukadoum ha scritto che questa conversazione si è svolta in attesa che l'Algeria assuma la presidenza del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana. Il capo della diplomazia algerina ha indicato di aver discusso con la sua controparte libica i modi per promuovere sforzi congiunti per far avanzare la pace e la riconciliazione in Libia. Il 19 aprile scorso Boukadoum è arrivato nella capitale libica, Tripoli, e ha incontrato il presidente del Consiglio di presidenza, Mohamed Al-Menfi. Durante la sua visita, Boukadoum ha trasmesso l'invito del presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, al presidente del Consiglio di presidenza libico, Mohamed Al-Menfi, a visitare presto l'Algeria. (Res)