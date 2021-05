Primo maggio: Orlando, lavoro è strumento di ogni patto democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella conclusione della sua lezione "fascismo eterno", Umberto Eco "ricordò una significativa frase di Roosevelt del 1938: 'Oso dire che se la democrazia americana cessasse di progredire come una forza viva, cercando giorno e notte con mezzi pacifici, di migliorare le condizioni dei nostri cittadini, la forza del fascismo crescerà nel nostro Paese'. Queste parole trovano eco in quelle di chi oggi guida un Paese amico come gli Stati Uniti. Perché esse indicano esattamente il cuore di ogni patto democratico. E lo strumento fondamentale per inverarlo è il lavoro". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nel corso delle celebrazioni al Quirinale della Festa del lavoro. (Rin)