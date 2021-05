Primo maggio: Zingaretti visita centro vaccini Covid Spallanzani, insieme ce la faremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha visitato il centro vaccini dello Spallanzani. In un video messaggio Zingaretti ha augurato "buon primo maggio a tutte e a tutti, in particolare grazie ancora una volta a tutti gli operatori sanitari che anche questo primo maggio nel Lazio stanno facendo i vaccini, e con loro i volontari della protezione civile, le forze dell’ordine, la Croce rossa, i volontari in genere che stanno tenendo aperti i centri vaccinali - ha aggiunto -. Da qui lanciamo un messaggio: ce la faremo, e per farcela bisogna vaccinare, mantenere e rispettare le regole, e sicuramente aiutare economicamente chi non ce la fa o rischia di non farcela. C’è un modo per uscire dal Covid, ma il modo è questo: vaccinare, seguire le regole e aiutare chi non ce la fa - ha sottolineato -. E con questo messaggio di speranza davvero oggi auguro buona festa del lavoro a tutti. Se l’Italia si rimette in piedi crescerà di nuovo la produzione, deve crescere in maniera diversa per tornare a creare lavoro e per ottenere questo risultato. Grazie ancora a chi anche oggi primo maggio non si ferma nella campagna di vaccinazione", ha concluso Zingaretti. (Rer)