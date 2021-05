Russia: Salvini, Sassoli? Solidarizzo con tutti quelli che voglio fare loro lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono per la libertà di movimento, per il rispetto della libertà di stampa, parola e di opinione e quindi sono contro qualsiasi divieto e qualsiasi sanzione ed espulsione". Così il segretario della Lega Matteo Salvini commenta, a margine di una manifestazione dell'Ugl a Milano, la decisione della Russia di vietare l'ingresso nel Paese al presidente del Parlamento europeo David Sassoli e altri esponenti europei. "Continuo a ritenere che a furia di muro contro muro e di litigi - ha sottolineato Salvini - i problemi non si risolvono. I problemi si risolvono attorno a un tavolo. Nessuno però ha il diritto di impedire a qualcun altro di entrare in un Paese se ha i documenti a posto". "Solidarizzo - ha concluso Salvini - con tutti quelli che vogliono fare il loro lavoro". (Rem)