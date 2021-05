Enti locali: Di Maio chiede aiuti in favore dei comuni, serve provvedimento ad hoc in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha sollecitato oggi aiuti economici a favore dei comuni per fare investimenti e portare avanti nuovi progetti, facendo appello a tutte le forze politiche affinché lavorino a un provvedimento ad hoc sugli enti locali. "Il Paese si ricostruisce rafforzando le fondamenta e i comuni italiani stanno alla base di tutto, se li sosteniamo rialziamo tutti la testa. Molte città oggi si trovano in una situazione di dissesto o pre dissesto, significa non avere i soldi per migliorare i servizi basilari come gli asili, le mense, il decoro urbano, la gestione dei rifiuti e i servizi sociali. Possiamo rimanere fermi e aspettare che queste città vadano al collasso e guardare gli edifici crollare, oppure possiamo intervenire risolvendo i problemi. Servono subito aiuti economici a favore dei comuni per fare investimenti e portare avanti nuovi progetti", ha scritto di Maio in un post su Facebook. "Faccio un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento: in sinergia lavoriamo a un provvedimento ad hoc sugli enti locali. Siamo pronti a sostenerlo anche in Cdm. Bisogna intervenire rapidamente, risolvendo anche le criticità normative emerse nella sentenza della Corte Costituzionale di questi giorni. Da Nord a Sud, senza un intervento di questo genere, si rischia di dare il colpo di grazia ai comuni italiani e quindi all’intero Paese. Non possiamo permettercelo", ha concluso. (Res)