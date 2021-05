© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è la festa del Lavoro e sono felice di essere in piazza con tutti i lavoratori, l'obiettivo è però che tutti possano tornare a lavorare entro la metà di maggio in sicurezza e cancellare il coprifuoco". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini a margine di una manifestazione dell'Ugl organizzata a Milano in occasione del Primo maggio. (Rem)