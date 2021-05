Covid: Salvini, per Letta e Speranza chiusi in casa fino a Ferragosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se diamo retta a Letta e a Speranza stiamo chiusi in casa fino a Ferragosto. Ma il Paese non può morire di fame e di disoccupazione. C'è certa sinistra che i lavoratori non li conosce più e alcuni lavoratori li odia". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, a margine di una manifestazione dell'Ugl a Milano, in merito al tema delle riaperture. "Non mi interessa che vinca la Lega, quando verrà cancellato il coprifuoco e torneranno a lavorare i 150mila ristoratori che non hanno un tavolino all'aperto, sarà un successo per loro e non di Salvini", ha aggiunto Salvini.(Rem)