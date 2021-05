Lavoro: Orlando, in Pnrr inserite condizionalità per assunzione donne e giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla perdita di lavoro registrata in particolare per giovani e donne, l’Italia deve rispondere "come è avvenuto a metà degli anni '70 con una legislazione mirata, compiendo ogni sforzo per evitare di perdere una generazione. Considero per questo di grande importanza la scelta compiuta dal nostro Paese di condizionalità per la realizzazione dei progetti contenuti nel Pnrr l’assunzione di donne e giovani". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nel corso delle celebrazioni al Quirinale della Festa del lavoro.(Rin)