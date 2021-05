Milano 2021: Salvini, tavolo di coalizione? Se Albertini è a disposizione per me è candidato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io il tavolo lo uso al Parco Sempione per fare il pic nic. Se c'è una persona come Albertini che ha rivoluzionato Milano e l'ha accompagnata al futuro e si mette a disposizione, in un secondo se qualcuno vuole bene a Milano e al centrodestra dice sì". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, a margine di un evento dell'Ugl a Milano, sulla richiesta degli alleati di istituire un tavolo di coalizione per decidere il candidato di centrodestra per le elezioni amministrative di Milano. "Se qualcuno invece tira in ballo vecchie liti, vuol dire che non vuole vincere - ha aggiunto Salvini - Per me se Albertini è disposizione, è sì adesso, senza richieste, pretese, condizioni o imposizioni di partito. Questo faccio da milanese e da leader del centrodestra. Se qualcuno invece chiede tavoli o tavolini siamo messi male". (Rem)