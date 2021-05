1 maggio: Mattarella, lavoro sarà motore ripartenza Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro sarà il motore della ripartenza dell’Italia dopo la pandemia. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia per il primo maggio, al Quirinale. “La Festa del lavoro – ha spiegato - è la festa della democrazia. Il lavoro è il fondamento della Repubblica. Una Repubblica che non potrebbe vivere senza un lavoro dignitoso per tutti. Il lavoro porterà fuori il Paese dall'emergenza, è motore della ripartenza, della ricostruzione e della rinascita".(Rin)