Primo maggio: sindaco Sala, mia attenzione verso chi ha estremo bisogno di lavorare

- “Il festeggiare i lavoratori e il lavoro oggi è complesso. A Milano vediamo che l’occupazione dopo l’enorme crescita degli ultimi cinque anni è tornata ai livelli del 2014. Bisogna avere la forza di ricominciare da capo”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala alla cerimonia di intitolazione delle prime vie e piazze dell'area che ha ospitato Expo 2015. “Il lavoro, come dice la nostra Costituzione e come sentiamo noi, è il centro di tutto. Anche ricordando lo spirito di Rita Levi Montalcini, cioè l’idea di mettere insieme un approccio scientifico e umanistico, noi questi risultati li raggiungeremo per il bene di chi ha bisogno. C’è molta gente che ha un estremo bisogno di lavorare. Il mio cuore, la mia attenzione, la mia azione politica, andrà verso chi è più in difficoltà”, ha assicurato Sala, concludendo: “È nostro dovere fare tutto il possibile perché chi è più in difficoltà trovi una nuova chance in questa grande città, questa grande regione e questo grande Paese”.(Rem)