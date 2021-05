© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per facilitare le transizioni occupazionali, "stiamo lavorando ad un programma denominato Garanzia di occupabilità dei lavoratori, così come al Patto per il lavoro e ad una strategia nazionale per l’occupazione giovanile". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nel corso delle celebrazioni al Quirinale della Festa del lavoro. (Rin)