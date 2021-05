Vaccini: Salvini, grazie a Figliuolo, con lui siamo su strada giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho chiamato il generale Figliuolo ringraziandolo per quello che sta facendo alla faccia dei gufi, di Arcuri e dei menagramo, quindi siamo sulla strada giusta". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, a margine di un evento a Milano dell'Ugl, intervenendo sui progressi della campagna vaccinale contro il Covid-19. "Permettetemi anche di ringraziare il sistema lombardo che grazie al lavoro di tanti è all'avanguardia non solo in Italia, ma in Europa in quanto a vaccinazione ed efficacia e dopo mesi di sofferenza ci tengo a sottolinearlo", ha aggiunto Salvini. (Rem)