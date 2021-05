Congo-Kinshasa: violenze nell'est, presidente Tshisekedi proclama lo stato di assedio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica democratica del Congo (Rdc), Felix Tshisekedi, ha dichiarato lo stato d'assedio per l'aggravarsi della violenza nelle province orientali dell'Ituri e del Nord Kivu, che quest'anno ha ucciso centinaia di persone e costretto alla fuga più di un milione e mezzo. Lo ha annunciato il portavoce del governo, Patrick Muyaya, in una dichiarazione trasmessa in diretta televisiva. "L'obiettivo è porre fine rapidamente all'insicurezza che sta uccidendo quotidianamente i nostri concittadini in quella parte del Paese", ha detto. Ieri la polizia ha disperso gli studenti che da otto giorni stavano organizzando un sit-in presso il municipio di Beni, capoluogo del Nord Kivu, per attirare l'attenzione sul peggioramento della situazione della sicurezza. Negli scontri sono rimasti feriti diversi manifestanti e altri sono stati arrestati. Secondo le stime delle Nazioni Unite, dall'inizio dell'anno l'ondata di attacchi da parte delle milizie armate e le violenze intercomunitarie nell'est della Rdc hanno ucciso oltre 300 persone. Nella sola regione dell'Ituri, secondo il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef), la violenza ha provocato oltre 1,6 milioni di sfollati in Ituri su una popolazione totale di 5,7 milioni di persone, mentre circa 2,8 milioni di persone hanno bisogno di qualche forma di assistenza di emergenza. (Res)