Lavoro: Orlando, intervento regolatorio contro precarizzazione legata a digitalizzazione

- La digitalizzazione dei processi "impone anche di ripensare la regolazione dei rapporti di lavoro". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nel corso delle celebrazioni al Quirinale della Festa del lavoro. "La tendenza spiccata alla flessibilizzazione si è tradotta per lo più in uno stato di precarizzazione e di allentamento delle tutele. Il lavoro intermediato da piattaforme e algoritmi, per citare uno dei fronti che ci vede più attivi, ha visto più che raddoppiata la platea di persone interessate nell’ultimo anno", ha osservato per poi affermare: "Non possiamo lasciare che questo fenomeno sia affrontato solo dal mercato. C’è bisogno di un intervento regolatorio che aiuti la negoziazione tra le parti sociali a difendere il lavoro". (Rin)