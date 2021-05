1 maggio: Mattarella, crescita occupazione femminile essenziale per ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia per il 1 maggio, al Quirinale, ha ricordato l’importanza del diritto al lavoro e alla sicurezza sui posti di lavoro. “Ci sono ancora troppi morti a causa di norme eluse e violate", ha ricordato il capo dello Stato. Ma, ha aggiunto, “particolarmente pesante è stato anche l'impatto della crisi sul lavoro femminile. In questi mesi il quadro dell'occupazione femminile è diventato ancora più fragile”. Secondo Mattarella, invece, “la crescita dell'occupazione femminile è una condizione essenziale per una vera ripartenza dell'Italia”.(Rin)