Regno Unito: Inghilterra, residenti case di cura potranno uscire dalle strutture per spostamenti "a basso rischio"

- I residenti delle case di cura dell'Inghilterra potranno uscire dalle loro strutture per intraprendere spostamenti "a basso rischio" senza doversi porre in isolamento per 14 giorni. È quanto annunciato oggi dal governo di Londra, precisando che le regole saranno allentate a partire da martedì prossimo, 4 maggio, consentendo passeggiate o visite in giardino senza autoisolamento. In base ai cambiamenti in Inghilterra, i residenti in viaggio devono essere accompagnati da un membro del personale o da uno dei loro due visitatori designati e devono seguire le distanze sociali per tutto il tempo. Il primo ministro Boris Johnson si è detto "contento" che i residenti possano "ora lasciare le loro case per riunirsi con i loro cari all'aperto". "Con i dati che continuano a dirigersi nella giusta direzione e man mano che le restrizioni si attenuano, è mia priorità continuare ad aumentare le visite per i residenti nelle prossime settimane in modo sicuro e controllato", ha detto. Il governo britannico dovrebbe riesaminare il requisito di autoisolamento per altri tipi di visite quando raggiungerà la fase successiva della road map del governo per allentare le restrizioni, il prossimo 17 maggio. (Rel)