Milano: trovato cadavere vicino a bosco Rogoredo, ipotesi overdose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 45enne italiano, tossicodipendente e senza fissa dimora è stato trovato morto questa mattina in una cascina abbandonata in via Orwell, nelle vicinanze del bosco di Rogoredo a Milano. A scoprire il cadavere, disteso in posizione supina su un materasso, a seguito di una segnalazione, sono stati i Carabinieri della stazione Rogoredo. Nel corso del sopralluogo, il personale del nucleo operativo della compagnia Porta Monforte ha sequestrato due siringhe usate, raccolte accanto al corpo, non rilevando su di esso lesioni o segni riconducibili a una morte violenta. La salma è stata portata presso l'Istituto di Medicina Legale per il successivo esame autoptico, ma l'ipotesi degli investigatori che la causa del decesso possa essere stata un'overdose. (Rem)