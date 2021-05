Olimpiadi 2026: Sala, punto di arrivo dopo pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Expo punto di inizio e le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 come punto di arrivo. È questa la visione del sindaco Giuseppe Sala, che partecipando all’intitolazione delle prime vie nell’area Mind, sito dell’Esposizione universale del 2015, ha detto che “per me il primo maggio ha un duplice significato: è la festa dei lavoratori e non può che riportarmi all’apertura di Expo sei anni fa. Sembrava impossibile riuscire ad aprire e invece ce l’abbiamo fatta perché ci abbiamo messo tanto valore e tanta dedizione. E questi valori verranno rimessi in Mind e nello sviluppo di quest’area. Gli obiettivi sono gli stessi. Si lavorerà sulla reputazione di Milano, la creazione di posti di lavoro e la sostenibilità”. “È cambiato lo scenario, ma da qui bisogna ripartire. Come Expo è stato l’avvio di una stagione virtuosa per Milano penso che adesso uscendo dalla pandemia dobbiamo pensare a un altro evento, le Olimpiadi 2026, come punto di arrivo”, ha osservato il sindaco, sottolineando che “dovranno emergere qualità milanesi e italiane, voglia di farcela e lavorare insieme. Ogni volta che le istituzioni lo fanno, le cose vanno bene”. “Io sono molto contento di quello che vedo crescere in Mind. Mi piace molto la forma un po’ ibrida. Credo che sia questa ibridazione il valore di Mind. E sarà un progetto soprattutto molto verde”, ha concluso Sala.(Rem)