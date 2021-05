1 maggio: Mattarella, oggi appello a unità ancora più forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Stiamo attraversando un passaggio stretto e difficile per questo la festa di oggi reca con se un appello all’unità ancora più forte”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della festa del primo maggio. “Un augurio più intenso – ha precisato il capo dello Stato - va a chi ha perso il lavoro in questi mesi a causa della frenata di molte attività economiche, a chi si trova ad affrontare la crisi e le ristrutturazioni aziendali a chi è costretto a impieghi precari e malpagati e a tutte le famiglie che vivono in condizioni di povertà. La battaglia per il lavoro è una priorità che deve unire gli sforzi di tutti, lavoratori e imprenditori, istituzioni e forze sociali, mondo delle professioni e mondo della cultura. E’ questa l’ambizione del Pnrr”.(Rin)