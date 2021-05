Covid: Mattarella, ferita profonda ma Ue ha saputo predisporre ingenti risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia ha “inferto sofferenze, ferite profonde e, tuttora, ci impone sacrifici e rinunce, ma non possiamo sprecare l’occasione e disattendere il dovere di compiere, tutti insieme, un salto in avanti”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia per la Festa del lavoro, al Quirinale. “Un primo passo la crisi sanitaria lo ha provocato in Europa. Quel passo che non era stato fatto in occasione della crisi finanziaria di oltre un decennio addietro: comprendere il valore delle persone, di ogni singola persona – ha precisato -. E’ stata posta in campo in questi mesi una nuova consapevolezza. L’Unione ha saputo predisporre risorse ingenti per affrontare le emergenze, per contenere la caduta dei redditi nei settori sociali maggiormente penalizzati, per progettare una nuova fase di sviluppo. Concreta espressione, questa volta, di quel modello sociale europeo spesso evocato”. Per il capo dello Stato, “piuttosto che essere percepita come vincolo esterno, sia pur liberamente assunto, che limita scelte e politiche economiche, l’Unione esprimerà la sua autentica vocazione di veicolo importante di innovazione e di sviluppo sociale se saprà portare avanti e rendere sistemici gli strumenti delle decisioni emergenziali assunte sulla spinta della crisi sanitaria”.(Rin)