Libia: Haftar visita Saleh nella sua sede di Al-Qubbah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale libico, Khalifa Haftar, ha incontrato ieri sera il Presidente della Camera dei Rappresentanti libica, Aguila Saleh, nella sua residenza nella città di Al-Qubbah, nella Libia orientale. All'incontro ha partecipato il primo vicepresidente del governo di unità nazionale, Hussein Al-Qatrani, per discutere gli ultimi sviluppi nel paese, secondo l'ufficio stampa del Parlamento. Questo incontro sancisce la ripresa delle relazioni tra i due leader libici che si erano interrotte dopo forti divergenze in seguito all'annuncio di Haftar, a metà del 2020, di abbandonare l'accordo politico libico. Dopo questa disputa, Saleh e Haftar si sono incontrati solo una volta al Cairo lo scorso anno su invito del presidente egiziano Abdel Fattah El-Sisi per discutere la situazione in Libia e le sue ripercussioni sui paesi vicini.(Lit)