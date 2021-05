Kirghizistan-Tagikistan: aperto il fuoco contro villaggio kirghiso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guardia di frontiera del Kirghizistan ha denunciato un attacco sferrato dai militari del Tagikistan al villaggio di Arka, a ridosso della zona di confine. "Alle 12.45 (ora locale, le 8,45 in Italia) del 1 maggio 2021, la situazione alla frontiera tagiko-kirghiza è tesa. Nella località di Arka i militari tagiki hanno aperto il fuoco contro le abitazioni private di cittadini del Kirghizistan", si legge in una nota della guardia di frontiera citata dall'agenzia russa "Sputnik". La stessa fonte ha riferito che gli abitanti del villaggio erano stati fatti evacuare prima dell'assalto e che l'esercito kirghizo si è predisposto a difendere la zona. Al momento non si registrano commenti da parte tagika. Le tensioni tra i due paesi dell'Asia centrale, scoppiate giovedì apparentemente per rivendicazioni territoriali, hanno portato alla morte di decine di persone e oltre 150 feriti. Gli scontri sono pèroseguiti venerdì nonostante il cessate il fuoco disposto la sera precedente. (segue) (Res)