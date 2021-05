Primo maggio: Bellanova, inauguri tempo nuovo di creazione del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proteggere e promuovere il lavoro "significa innanzitutto crearlo. È bene riaffermarlo anche oggi: la nostra priorità deve essere questa". Lo scrive su Facebook il occasione del primo maggio la viceministra alle Infrastrutture e senatrice di Italia viva, Teresa Bellanova. "Con un'attenzione particolare - spiega - verso le donne, le giovani generazioni, il Mezzogiorno, che nei mesi di pandemia, lo certifica nuovamente l’Istat, hanno pagato il prezzo più alto e che invece sono e possono diventare la più straordinaria leva del rilancio, la più importante forza innovativa e di nuova crescita nel nostro Paese". L'esponente Iv quindi segnala: "Non a caso la nostra battaglia per fare del Recovery uno strumento essenziale nel rilancio del Paese si è concentrata su questo, sull’obbligo, politico ed etico, di indirizzare le risorse sugli investimenti e non sull’assistenzialismo". "Facciamo che questo Primo maggio inauguri il tempo nuovo", conclude Bellanova. (Rin)