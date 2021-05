Primo maggio: Mic, musei italiani insieme per la festa dei lavoratori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Proprio "Fiumana", famosissimo dipinto conservato fino agli anni quaranta del Novecento dagli eredi del pittore, è entrato nella collezione di Brera nel 1986 grazie a una donazione. Risale al 1895-1896 e rappresenta uno snodo fondamentale nella produzione di Pellizza da Volpedo, legato alla maturazione della coscienza politica e sociale dell'artista e alla sperimentazione di nuove soluzioni espressive nell'ambiente della tecnica pittorica divisionista. L'elaborazione della scena monumentale della Fiumana di braccianti in sciopero fu preceduta da disegni, cartoni e bozzetti raccolti sotto il titolo di "Ambasciatori della Fame". La tela rimase tuttavia incompiuta e fu abbandonata dall'artista insoddisfatto, che riprese il soggetto nel 1898 arrivando poi così proprio al "Quarto Stato" del Museo del Novecento. Tra i numerosi studi eseguiti in quel decennio vi sono anche i cartoni preparatori conservati alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Considerato il manifesto delle lotte sociali dei primi anni del Novecento, il "Quarto Stato" ha ispirato numerosi artisti tra cui Mario Ceroli, che realizza nel 1984 realizza l'opera il "Quinto Stato".