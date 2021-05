Primo maggio: Cambiamo, no retorica, ma nuove competenze e flessibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il milione di posti di lavoro persi a causa della pandemia non può essere considerato solo una parentesi. Le transizioni in atto, dal green al digitale, comportano una necessaria riconversione anche del capitale umano. L’indice Desi del grado di digitalizzazione non descrive solo un gap infrastrutturale ma una carenza in termini di competenze digitali con solo l'1 per cento dei laureati italiani in possesso di una laurea in discipline Ict e solo il 2,8 per cento di specialisti. Inoltre solo il 42 per cento è in possesso almeno di competenze digitali di base, attestando l’Italia al 26mo posto in Europa per utilizzo del web, in un contesto in cui anche i servizi passeranno sempre più attraverso il web. È necessario introdurre nuove competenze in un processo di formazione continua che accompagni i ‘cittadini digitali’ sin dalle prime fasi della scuola e i lavoratori nell’adeguamento alle nuove tecnologie per non rischiare di escludere intere fasce della società e garantire competitività al sistema Paese. Inclusione vuol dire anche una riforma del lavoro, non prevista dal Piano, nel senso di una maggiore flessibilità e permeabilità al contributo di giovani e donne: la rigidità del sistema attuale esclude la possibilità di collaborazioni più adatte ai nuovi mestieri e alla conciliazione con la formazione di una famiglia. Sicurezza e indipendenza economica devono entrare a far parte del mondo di giovani e donne se vogliamo una società inclusiva e un tessuto produttivo più ricco. E che la giornata di oggi torni ad essere una festa, per tutti". Lo comunica in una nota l’esecutivo nazionale di Cambiamo, il partito guidato da Giovanni Toti. (Com)