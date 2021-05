Ue: von der Leyen, ricevuto Piano di ripresa e resilienza dall'Austria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha ricevuto il Piano nazionale di ripresa e resilienza dall'Austria. Lo ha annunciato su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Il piano dell'Austria include riforme e investimenti per la ripresa verde e digitale, l'istruzione, le competenze e l'innovazione. Il nostro obiettivo: fare in modo che i fondi del Next Generation Eu possono essere stanziati entro questa estate, ha scritto von der Leyen. (Beb)