Primo maggio: Occhiuto, pensiero va a non garantiti, FI al governo per dar loro voce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un primo maggio "particolare, il secondo in pandemia. In questi mesi tanti italiani hanno perso il lavoro, per altri il futuro è in bilico, per troppi incerto. Oggi il nostro sguardo va a tutti coloro che, soprattutto a causa della crisi scatenata dal Covid, vivono momenti di grande difficoltà". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera. "Il nostro pensiero va in modo particolare ai non garantiti, ai lavoratori autonomi, alle partite Iva, ai liberi professionisti, ai commercianti, ai ristoratori, a tutti coloro che ogni giorno alzano la saracinesca del proprio negozio con grinta e speranza. Forza Italia partecipa al governo Draghi per dar loro voce e per perorare le loro istante. Sconfiggeremo anche il virus e ripartiremo più forti di prima", conclude.(Com)