Primo maggio: Ascani, lavoro è di lavoratori, non il contrario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Festa dei lavoratori, la sottosegretaria al ministero dello Sviluppo economico (Mise) e vicepresidente del Partito democratico, Anna Ascani, sottolinea su Facebook che "nel celebrare i lavoratori" si celebrano "i cittadini, i loro diritti, le loro fatiche, le ambizioni e le rivendicazioni che fanno crescere una democrazia. Le tecnologie cambiano e cambieranno il lavoro, a noi sta trovare il modo di utilizzarle perché al centro ci siano l’uomo e la donna. È questa la grande sfida dell’oggi. Il lavoro è per i lavoratori. Non il contrario. E nell’era digitale questo è ancora più vero. Viva il primo maggio, viva i lavoratori".(Rin)