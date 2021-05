Primo maggio: Coldiretti, tornano fave e pecorino, i trucchi del pic-nic perfetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per garantirsi un prodotto di qualità accertarsi al momento dell’acquisto che il baccello delle fave sia turgido, di colore brillante e senza macchie, lucido e di forma regolare, ma ad autenticarne la qualità e, in particolar modo, la freschezza, è lo schiocco che deve fare il baccello quando lo si spezza. E’ quanto afferma in una nota la Coldiretti che per il weekend della festa del lavoro ha organizzato iniziative nei mercati di Campagna Amica in molte città (il programma su www.campagnamica.it) per offrire consigli per gli acquisti a quanti non intendono quest’anno rinunciare alla tradizionale picnic nel verde, dai segreti per le grigliate migliori ai trucchi per riconoscere la freschezza delle fave o sul miglior pecorino per il tradizionale abbinamento. A proposito del celebre formaggio, la scelta per l’abbinamento con le fave può essere soggettiva, ma i preferiti sono il pecorino romano "con la goccia" o quello semistagionato da tavola, meno saporito ma più dolce al palato. Consumare formaggio pecorino in occasione del primo maggio significa anche salvare una tradizione secolare che svolge una funzione insostituibile di presidio del territorio. (segue) (Com)