Covid: Australia impone divieto di viaggio per chi rientra dall'India, pena multe salate e carcere

- Il governo dell'Australia ha imposto un divieto di viaggio a partire da lunedì prossimo, 3 maggio, per i cittadini australiani che sono bloccati in India e intendono tornare a casa. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Greg Hunt, precisando che chi trasgredisce rischia multe fino a 66 mila dollari australiani (circa 51 mila dollari statunitensi) e cinque anni di reclusione. "La valutazione del rischio che ha informato la decisione si è basata sulla percentuale di viaggiatori stranieri in quarantena in Australia che hanno contratto un'infezione da Covid-19 in India", ha detto Hunt citato da "9News". Le sanzioni entreranno in vigore ai sensi del Biosecurity Act che impedirà l'ingresso nel Paese dall'India anche attraverso altre destinazioni come gli Emirati Arabi Uniti e Singapore. "Il mancato rispetto di una decisione di emergenza ai sensi del Biosecurity Act 2015 può incorrere in una pena civile di 300 unità di pena (importo standard di denaro utilizzato per calcolare le sanzioni per molte violazioni della legge in Australia, sia a livello federale che statale e territoriale), cinque anni di reclusione o entrambi", ha aggiunto Hunt. Le nuove restrizioni entreranno in vigore dopo che due persone sono arrivate in Australia dall'India via Doha e saranno valide fino al 15 maggio. Oltre 9 mila australiani sono attualmente bloccati in India in attesa di imbarcarsi su un volo per tornare a casa. In India sono stati rilevati più di 400 mila nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore. (Res)