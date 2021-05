Business news: Francia, quasi 100 nuovi progetti di investimento italiani avviati nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “bilancio 2020 degli investimenti internazionali in Francia” realizzato e pubblicato da Business France dimostra ancora una volta che, malgrado le difficoltà che hanno caratterizzato il 2020, gli investitori esteri confermano la loro fiducia nei confronti della Francia come destinazione dei loro progetti di investimento. È quanto si legge in un comunicato stampa che riporta il report di “Business France” degli investimenti italiani in Francia effettuati nel 2020. In questo contesto l'Italia dà prova di grande dinamismo in termini di internazionalizzazione delle sue imprese. Confermata la tendenza positiva degli investimenti esteri. Nonostante il contesto economico suggerisse un atteggiamento di cautela in materia di investimenti internazionali, la Francia ha potuto beneficiare nel 2020 di ben 1.215 nuove decisioni di investimento provenienti dall'estero (che hanno creato o conservato 34.567 posti di lavoro). Questo risultato segna un calo del -17 per cento rispetto al 2019 ma un aumento del +14 per cento rispetto all'anno 2018. Rappresenta pertanto il secondo miglior risultato in termini di creazione di posti di lavoro degli ultimi 10 anni, con in media 23 decisioni di investimento alla settimana. Quasi 100 nuovi progetti di investimento avviati nel 2020 da aziende italiane. L'Italia si posiziona al quarto posto a livello mondiale per il numero di investimenti realizzati oltralpe. I 94 nuovi progetti di investimento italiani in Francia (cifra identica a quella registrata nel 2018) hanno permesso di creare o conservare 1.139 posti di lavoro. La Francia rappresenta il 40 per cento del totale degli investimenti italiani all'estero, in prima posizione nella classifica delle destinazioni europee per gli investitori italiani, seguita dalla Spagna (15 per cento) e dalla Germania (15 per cento). Natura e tipologie degli investimenti italiani. I nuovi insediamenti rappresentano il 42,5 per cento dei progetti totali italiani avviati in Francia e il 54,2 per cento sono, invece, progetti di ampliamento di attività già esistenti. Le acquisizioni di aziende francesi da parte di società italiane rappresentano invece il 3,3 per cento dei progetti totali. Le imprese italiane hanno investito prevalentemente nella creazione e/o potenziamento di attività industriali (32 per cento dei progetti) e in altre attività legate alle sedi aziendali (22 per cento dei progetti). (Res)