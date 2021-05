Business news: Infrastrutture, sigla memorandum per progetti in settore trasporti fra Finlandia e Estonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finlandia e Estonia hanno siglato un memorandum d'intesa sulla cooperazione bilaterale nel settore dei trasporti. La firma, avvenuta fra il ministro dei Trasporti e delle comunicazioni finlandese Timo Harakka e il ministro degli Affari economici e delle infrastrutture estone Taavi Aas, intende promuovere progetti su larga scala, come il tunnel Helsinki-Tallinn, la ferrovia Baltica, le reti di trasporto transeuropee e il Corridoio mare del Nord-Baltico. “La Finlandia e l'Estonia hanno progetti ferroviari molto ambiziosi in corso. I nostri Paesi e le nostre capitali si trovano negli stessi corridoi della rete centrale dell'Ue che saranno presto ampliati. Per sfruttare le opportunità che ciò porterà, è saggio sviluppare i nostri sistemi di trasporto in buona cooperazione e sulla base di uno stretto scambio di informazioni. L'obiettivo generale dovrebbe essere che i sistemi di trasporto della Finlandia e dell'Estonia operino in integrazione multimodale, fornendo viaggi e trasporti sostenibili e di alta qualità tra l'Europa settentrionale e centrale", ha affermato il ministro finlandese Harakka. (Sts)