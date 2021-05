Business news: Spagna, Univergy Solar costruirà 2 impianti solari da 10 MW ad Alicante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impresa energetica ispano-giapponese Univergy Solar costruirà due impianti solari fotovoltaici nel comune di Petrer (Alicante) nella regione spagnola dell'Andalusia da 10 MW. Secondo quanto riferito dall'azienda in una nota, lo la costruzione di questi parchi solari, chiamati "Rebentó" e "Salinetes II", inizierà tra maggio e giugno di quest'anno e la loro connessione alla rete sarà completata in cinque mesi, alla fine del 2021. In questo modo, Univergy Solar continua il processo di sviluppo nazionale e internazionale nel mercato solare, consolidando la sua presenza nella regione Asia-Pacifico, in America Latina e ora in Spagna e in Europa. (Spm)