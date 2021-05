Business news: Turchia, la ceca Energo-Pro completa una centrale idroelettrica nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società ceca Energo-Pro ha completato la costruzione di una centrale idroelettrica in Turchia. Lo rende noto la portavoce dell'azienda, Hana Hikelova, all'agenzia di stampa "Ctk". Il progetto della centrale Alpaslan 2 è costato circa 600 milioni di dollari ed è il maggiore investimento idroelettrico da parte di una società ceca dal 1989. La centrale, collocata nei pressi del fiume Murat, nell'est del Paese, ha quattro turbine con una capacità nominale totale di 280 megawatt. La costruzione è cominciata nel settembre del 2018 ed è stata portata a termine in due anni. E' stata collegata alla rete elettrica lo scorso ottobre. Energo-Pro è stata fondata nel 1994 a Svitavy. Attualmente gestisce 38 centrali idroelettriche in quattro Paesi, ossia Repubblica Ceca, Turchia, Bulgaria e Georgia. Oltre a produrre energia, gestisce reti di distribuzione in Bulgari e Georgia, dove conta oltre due milioni di clienti. (Vap)