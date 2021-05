Business news: Malta, premier annuncia 20 milioni di euro in aiuti alle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende di Malta, fortemente colpite dal Covid-19, riceveranno fondi per 20 milioni di euro per la ripresa dalla crisi. Lo ha annunciato il premier maltese Robert Abela durante una conferenza stampa, dichiarando che “le imprese hanno fatto molti sacrifici negli ultimi mesi, ma il governo è determinato a non lasciare nessuno da solo”. Il nuovo piano di assistenza finanziaria di Malta prevede, tra le altre misure, un regime di sussidi all’affitto per le imprese, che sarà esteso del 50 per cento, e sostegni per il pagamento dei costi dell'elettricità pari al 50 per cento della bolletta totale. Le attività che saranno costrette a rimanere chiuse oltre il 10 maggio, riceveranno poi una sovvenzione in contanti da 1.000 euro. Saranno anche resi disponibili piani di aiuto economico per le imprese intenzionate a riconvertirsi in modo sostenibile, digitale e rispettoso dell'ambiente. (Res)