Business news: Russia, governo prevede inflazione tra 4 e 4,5 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo russo prevede che a fine anno l'inflazione nel Paese sarà tra il 4 ed il 4,5 per cento, molto probabilmente superiore all'obiettivo della Banca centrale (4 per cento). Lo ha dichiarato ai giornalisti il primo vice primo ministro Andrej Belousov. "La stima per l'anno è da qualche parte nel range dal 4 al 4,5 per cento", ha dichiarato. Belousov ha affermato che il tasso di inflazione in Russia sta gradualmente rallentando. "Vediamo che l'inflazione nel mercato interno sta ora gradualmente iniziando a rallentare, anche se per alcuni beni è nella 'zona rossa'", ha dichiarato il primo vicepremier. (Rum)