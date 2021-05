Business news: Romania acquista sistemi missilistici antinave dagli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa romeno ha firmato, tramite la Direzione generale per gli armamenti, l'accordo intergovernativo con gli Stati Uniti per dotarsi di Sistemi missilistici antinave (Siml). Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Bucarest con un comunicato. I costi del Siml sono stimati in 286 milioni di dollari. Il contratto sarà valido nel periodo 2021-24 e i Sistemi missilistici antinave saranno consegnati nel quarto trimestre del 2024. (Rob)