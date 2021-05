Business news: Aerospazi, Eutelsat acquisisce 24 per cento di OneWeb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eutelsat ha annunciato che per 550 milioni di dollari ha acquisito "circa il 24 per cento" di OneWeb, operatore di micro-satelliti a bassa orbita impiegati per la fornitura di connessioni Internet ad alta velocità. In un comunicato Eutelsat spiega che con questa operazione disporrà di "diritti di governance simili" a quelli che avranno il governo britannico e il gruppo indiano Bharti Global. All'inizio della crisi del coronavirus Eutelsat non è riuscito a raccogliere i fondi necessari per la costellazione di satelliti. Londra e Bharti Global avevano investito 500 milioni di dollari a testa per riprendere la società. "Saremo i partner industriale e commerciale di riferimento per aiutare OneWeb nel suo sviluppo", ha detto il direttore generale di Eutelsat, Rodolphe Belmer. (Frp)