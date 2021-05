© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, sabato 1° maggio, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 12mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2338m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: il contesto rimane spiccatamente instabile anche per la giornata del Primo Maggio. Molte nubi con piogge e acquazzoni più diffusi sui rilievi per gran parte del giorno; in pianura e Liguria fenomeni tra pomeriggio e sera, localmente intensi. Clima fresco con massime sotto i 20°C. Venti in rinforzo da Sud sulla Liguira in serata con mare mosso o molto mosso. (Rpi)