Primo maggio: Raggi, buona festa dei lavoratori a tutti, uniti per ripartire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon primo maggio a tutti i lavoratori. A tutti coloro che non si sono lasciati abbattere dalla pandemia e hanno continuato a portare avanti la propria attività. Nonostante le difficoltà, nonostante tutti i sacrifici che questo difficile periodo ci ha imposto". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Un pensiero va a tuti coloro che il lavoro l’hanno perso, a tutti i ristoratori e commercianti che sono stati costretti a chiudere. Come ho già avuto modo di dire, dietro ogni saracinesca abbassata ci sono famiglie che vivono sullo loro pelle gli effetti della crisi - aggiunge la sindaca -. Dobbiamo ripartire. Mai come in questo momento bisogna essere uniti: cittadini, Istituzioni, forze produttive e sociali devono andare avanti insieme immaginando uno sviluppo sostenibile e inclusivo. La priorità è il lavoro. E questo primo maggio è l’occasione migliore per ribadirlo. Buona Festa dei Lavoratori", conclude la sindaca Raggi. (Rer)