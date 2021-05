Migranti: in vigore da oggi accordo Ue-Serbia gestione frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entra in vigore oggi l'accordo sullo status sulla cooperazione in materia di gestione delle frontiere tra l'Unione europea e la Serbia. Lo ha annunciato la Commissione europea spiegando che l'accordo consentirà all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, Frontex, di svolgere operazioni congiunte in Serbia, soprattutto in caso di improvvise sfide di gestione delle frontiere. Frontex sarà in grado di schierare squadre di guardie di frontiera e altri esperti alle frontiere tra la Serbia e gli Stati membri dell'Ue limitrofi, se necessario. Frontex presterà supporto sia tecnico che operativo, assistendo le guardie di frontiera serbe nell'esecuzione dei controlli ai valichi e nella prevenzione dei valichi di frontiera non autorizzati. La Commissione ha aggiunto che tutte le operazioni e gli schieramenti ai confini comuni saranno condotti in pieno accordo e sotto le istruzioni delle autorità serbe, con garanzie del pieno rispetto dei diritti fondamentali da entrambe le parti durante queste operazioni. Accordi simili sono stati avviati con la Repubblica della Macedonia del Nord (luglio 2018) e la Bosnia-Erzegovina (febbraio 2019), e Frontex opera anche nell'ambito dei rispettivi accordi in vigore in Albania e Montenegro nell'interesse comune sia dell'Unione europea che dei suoi vicini nella regione. (Beb)